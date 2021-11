Darmowe konto. "Niewiele osób wie, że można mieć rachunek bez opłat"

PEKAO także 8... 33 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Także BANK PEKAO od września wprowadził opłatę 8 zł od każdej wypłaty!!!! Czyżby miało to ograniczyć przychodzenie do nich po wypłaty z konta i nie narażać personelu na zakażenie??? Królowe kas siedzą teraz przy pustym okienku a emerytom tym mądrzejszym oczywiście potrąca się kasiorę!!Teraz jeden bochenek chleba!! Przed wrześniem były to dwa bochenki chleba!!