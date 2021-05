Frankowicze walczą w sądach. 36 tysięcy spraw przeciwko dużym bankom

To dane z kwartalnych raportów finansowych banków. Największa liczba pozwów została skierowana przeciwko mBankowi, dotąd jest to już 8980 spraw. Na drugim miejscu jest PKO BP, któremu wytoczono prawie 6950 spraw. Bank Millennium poinformował o ponad 6800 spraw.

W ciągu I kwartału 2021 roku – jak wynika z raportów finansowych banków giełdowych – do sądów trafiło 11,5 tys. spraw.

- Trzeba mieć na względzie, że jedynie kilka procent ze spraw sądowych, jakie toczą się przeciwko bankom, to sprawy, które trafiły już do II instancji. Absolutna większość to pozwy, które rozpatrywane są albo w sądach I instancji, albo takie, którym jeszcze nie nadano biegu - powiedział PAP Tadeusz Białek, wiceprezes Związku Banków Polskich.