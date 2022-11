Kryzys w portfelach Polaków. Dla nich 10 tys. to dług nierealny do spłaty

10 tys. zł to zadłużenie nierealne do spłacenia dla 36 proc. kobiet i 24 proc. mężczyzn - wynika z badania Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Na koniec września przeterminowane zobowiązania konsumentów w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i bazie informacji kredytowych BIK przekroczyły 77,1 mld zł. Od początku tego roku przybyło 4,6 mld zł długów. Wzrosła też liczba niesolidnych płatników do niemal 2,7 mln osób oraz średnia kwota zaległych zobowiązań to prawie 29 tys. zł na osobę.