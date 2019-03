Pensje bankierów. Przybywa osób zarabiających ponad milion euro

EBA musi zbierać dane dotyczące zarobków bankowców, bo w 2013 roku ten obowiązek nałożyła na niego unijna dyrektywa. Urząd nadzoru w swoim raporcie zwraca uwagę, że na ogólną liczbę milionerów wśród bankierów ogromny wpływ mają notowania euro w stosunku do funta szterlinga.

Im euro jest droższe wobec funta, tym mniej milionerów. Dzieje się tak, ponieważ najwięcej najlepiej wynagradzanych bankierów pracuje w Wielkiej Brytanii. I będzie tak aż do brexitu, poźniej trend najpewniej zacznie się odwracać.

Nim to się stanie, Londyn pozostanie europejskim centrum finansowym. "Dziennik Gazeta Prawna" wskazuje, że to w tym mieście mieszczą się nie tylko centrale brytyjskich banków (niektóre o globalnym zasięgu), ale też europejskie siedziby banków zza Atlantyku czy z Dalekiego Wschodu. To w tej europejskiej stolicy pracują również tysiące bankierów inwestycyjnych, obsługujących takie transakcje, jak fuzje i przejęcia.