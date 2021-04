Polacy na kredyt. Pożyczamy coraz więcej gotówki

Z danych BIK wynika, że w marcu 2021 roku udzielono 51 proc. więcej kredytów ratalnych. Obciążamy też o wiele chętniej limity kart kredytowych, tu wzrost rok do roku wyniósł prawie 22 proc. Jednocześnie częściej pożyczamy gotówkę. Tu różnica wyniosła 18, 9 proc. Jeżeli chodzi o kredyty mieszkaniowe, to tu również widać wzrost o niemal 13 proc.

Pożyczamy nie tylko chętniej, ale też i więcej. Według danych BIK średnia wartość kredytu gotówkowego w marcu 2021 to 22 854 zł i jest wyższa o 7,4 proc. Jeżeli chodzi o kredyt ratalny, to jego średnia kwota w marcu tego roku to 4 712 zł i tu także widać wzrost (14,7 proc.)