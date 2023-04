Raiffeisen zapłaci wielomilionową karę. NSA oddalił jego skargę

Sprawa swój początek wzięła we wrześniu 2018 r. To właśnie wtedy KNF nałożyła karę na Raiffeisen Bank Polska za brak sporządzenia sprawozdań finansowych na dzień otwarcia likwidacji funduszy inwestycyjnych tj.: Inwestycje Rolne FIZAN w likwidacji, Inwestycje Selektywne Fundusz FIZAN w likwidacji, Lasy Polskie FIZAN w likwidacji, Vivante FIZAN w likwidacji.

Raiffeisen odwoływał się wielokrotnie od kary

Następnym krokiem było skierowanie się przez instytucję finansową do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Ten jednak też oddalił skargę banku.

Nie pomogła również skarga kasacyjna do NSA. Tym samym decyzja KNF stała się prawomocna.

Kolejne kłopoty na horyzoncie

To jednak nie koniec kłopotów Raiffeisen Banku. Jak już pisaliśmy w money.pl, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta nałożył na austriacki bank karę w wysokości ponad 3,1 mln zł. "Raiffeisen Bank International dokonał bezprawnie jednostronnej zmiany umowy o kredyt hipoteczny w zakresie nowych numerów kont do spłaty i obsługi kredytów. W efekcie konsumenci byli zdezorientowani – nie wiedzieli, na który rachunek wpłacać pieniądze, co powodowało opóźnienia w spłacie rat, a w niektórych sytuacjach wszczęcie windykacji względem kredytobiorców" – przekazał UOKiK.