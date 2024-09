Rząd pomoże powodzianom spłacić kredyty. Są pierwsze wyliczenia

Minister finansów Andrzej Domański podczas środowego posiedzenia sztabu kryzysowego we Wrocławiu zapowiedział, że państwo pomoże kredytobiorcom, którzy ucierpieli w związku z powodzią . Zadłużeni mogą liczyć nawet na spłatę 12 rat.

Jarosław Sadowski, główny analityk Expander Advisors, wyliczył możliwe do uzyskania kwoty pomocy przy założeniu oprocentowania kredytu w wysokości 7,53 proc. i 25-letniego okresu spłaty. "Dotyczy kredytów z ostatnich lat. Dla starszych kredytów sumy zwykle będą niższe" - podkreślił w notatce.

Z wyliczeń tych wynika, że dla kredytu w wysokości 100 tys. zł, suma rat, którą weźmie na siebie państwo to 8891 zł. W przypadku kredytu na 300 tys. zł będzie to 26 tys. 674 zł. Kredyt w kwocie 500 tys. zł to już 44 tys. 457 zł. Dla kredytu w kwocie 1 mln zł, wartość rządowej pomocy sięgnie około 88 tys. 913 zł.