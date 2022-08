Rząd zapewnia, że wakacje kredytowe nie obniżą zdolności Polaków. Prezes ZBP rzuca nowe światło na sprawę

Wnioski o przystąpienie do rządowego programu kredytobiorcy mogą składać od 29 lipca. Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich (ZBP), powiedział w środę na antenie TVN24, że złożono ich ok. 850 tys.

ZBP prognozuje, że ta liczba jeszcze mocno wzrośnie. Zaznaczmy, że z wakacji skorzystać może ok. 2,1 mln kredytobiorców. Pietraszkiewicz twierdzi, że wnioski złoży od 85 proc. do 95 proc. z nich. Czyli od ok. 1,78 mln do blisko 2 mln osób.