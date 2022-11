Będzie przełom? Dzisiaj kluczowa decyzja w USA, bardzo ważna także dla Polski

set 19 min. temu zgłoś do moderacji 0 4 Odpowiedz

Głosujcie na mnie -- Wynajem mieszkań innym to jest patologia(zarobiłem 200 złotych, kupiłem szałas, ty możesz w nim mieszkać ale za to pracuj na mnie do końca życia),likwidacja GPW(powierzam ci 10 złotych, możesz dzięki temu pracować ale przez ten czas masz mi płacić regularnie dywidendę - HARACZ i KONCESJA w jednym).Każdy powinien otrzymać na początku "certyfikat moralności". Jak ktoś będzie miał więcej niż jedną nieruchomość to go będzie tracił. Tak samo jak wynajmie komuś innemu swoją nieruchomość. Tracić się go będzie także w wypadku posiadania ponad 100 tyś złotych. Podczas zwolnień w administracji, pierwsi będą ci co nie posiadają takiego certyfikatu (osoby zamożne). W PUP pierwszeństwo w kierowaniu do miejsc pracy będą osoby z takim certyfikatem(osoby niezamożne). Temat zapewne będzie dużo bardziej rozbudowany. Takie "certyfikaty moralności" pozwolą jasno określić czy jako społeczność wiejska, miejska, krajowa się bogacimy czy ubożejemy.