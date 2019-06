Stopy procentowe. Prof. Osiatyński: "w 2020 roku warunki do podwyżek"

- W tym roku wydaje mi się, że nie będzie podwyżek stóp procentowych. Inne pytanie, to czy podwyżki są potrzebne (...). Co do przyszłego roku, oczywiście to jest decyzja całej rady, ale ja się obawiam, że będą warunki, w których stopy powinny być podniesione i to raczej wcześniej niż później - powiedział Osiatyński.