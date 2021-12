Zaczyna się walka o klienta. Dobry czas na kredyt?

Banki będą obniżały marże przy kredytach, by przyciągnąć do siebie klientów? - Tak to działa. Przy wyższych stopach procentowych te marże naturalnie spadają. Miejmy świadomość, że docelowo stopy procentowe będą blisko trzykrotnie wyższe niż przed pandemią. Myślę tu o stopach na poziomie około 4 proc., a przed pandemią było 1,5 proc. Dlatego z biegiem czasu te marże na pewno się zmniejszą - powiedział "Money. To się liczy" Rafał Benecki, główny ekonomista ING Banku Śląskiego. - W przyszłości można refinansować jeden kredyt drugim. Jeśli marże spadną, to można postarać się o kredyt w tym banku, który oferuje niższą marżę - dodał.