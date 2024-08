Zamieszanie wokół kredytu 0 proc. Kosiniak-Kamysz mówi o trzech filarach

Zamieszanie w sprawie tzw. kredytu 0 proc. trwa. Po wpisach minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz interweniował premier Donald Tusk, podkreślając, że to rozwiązanie wciąż jest grze, a wypowiedzi minister były "nieprecyzyjne". Którtko po tym marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował, że Polska 2050 nie poprze kredytu 0 proc. na mieszkania. Stwierdził, że oznaczałby on wspieranie ze środków publicznych deweloperów i banków.

Jak wskazał, każdy z tych filarów "potrzebuje określonego wsparcia". - Społeczne - tutaj wielka rola samorządów - czy to mieszkania komunalne, czy właśnie jakiegoś rodzaju mieszkania na wynajem, TBS-y - bardzo ważny element dostępności do mieszkań. Spółdzielcze - moim zdaniem ruch spółdzielczy, spółdzielczość mieszkaniowa potrzebuje odnowienia, potrzebuje nowego impulsu - wymieniał lider PSL.

Spółdzielczość mieszkaniowa potrzebuje rewitalizacji

- Spółdzielczość mieszkaniowa potrzebuje rewitalizacji; przekierowania na nowe tory, ale jest elementem, który będzie wspierany. I trzeci filar to element własnościowy, który jest bardzo pożądany przez Polaków (...) Chęć posiadania własnego mieszkania jest bardzo duża, i to przechodzi z pokolenia na pokolenie; mamy tradycję dążenia do własności mieszkaniowej - ocenił.