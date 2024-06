Znamy decyzję ws. stóp proc. Ile wyniesie maksymalne oprocentowanie kredytu?

Raty kredytów konsumenckich bez zmian

WIBOR a raty kredytów

Ważną informacją dla kredytobiorców jest to, że nadal utrzymują się minimalne wahania stawki WIBOR 3M. Według notowania z 31 maja 2024 r. wynosił on 5,85 proc. 20 maja trzymiesięczny WIBOR odnotował spadek o 0,2 pp. (do poziomu 5,65 proc.), by następnego dnia wrócić do poziomu 5,85 proc.