Bartosz Marczuk: Premier walczy z upiorami nacjonalizacji OFE

Na początek złe wieści

Narzekacie na niskie emerytury z ZUS? To zapnijcie pasy, bo to co czeka nas w przyszłości będzie boleć. Świadczenia w stosunku do pensji będą bardzo niskie. Jak oficjalnie wylicza ZUS (sic!) w 2020 r. tzw. stopa zastąpienia, tj. relacja naszej pierwszej emerytury do ostatniej pensji wyniesie 53,8 proc. Czyli obecnie to wciąż ponad połowę tego co zarabiamy. Co stanie się w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat? Ta relacja zmaleje o ponad połowę. W 2050 r. wyniesie już 28,7 proc., a 10 lat później – uwaga – 24,9 proc. Potem będzie się zbliżać do 20 proc. Co to oznacza w przeliczeniu na złote? Otóż dzisiejsze, wynoszące ok. 2200 zł średnie świadczenie z ZUS zamieni się w kwotę ok. 1100-1200 zł. Tyle będziemy otrzymywać miesięcznie z systemu publicznego.