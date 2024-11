Co miesiąc na konto wpływa im ponad 30 tys. zł. Oto polscy emeryci-rekordziści

Najwyższe emerytury wypłacane przez ZUS według stanu na sierpień 2024 r. - to najświeższe dostarczone nam dane - przekraczają 30 tys. zł. Rekordzista dostaje co miesiąc 48,7 tys. zł. Jak wyjaśnił money.pl prezes ZUS, to mężczyzna zatrudniony na podstawie umowy o pracę, którego staż składkowy wynosił 67 lat. Zgromadził kapitał emerytalny w wysokości 2,4 mln zł. - Przez znaczny okres kariery zajmował stanowiska kierownicze, a wniosek o emeryturę złożył w wieku blisko 86 lat - wskazał w niedawnym wywiadzie dla money.pl Zbigniew Derdziuk.

Na miejscu drugim jest emeryt, który otrzymuje 40,8 tys. zł świadczenia. To mężczyzna zatrudniony na podstawie umowy o pracę, ze stażem składkowym 59 lat i kapitałem emerytalnym sięgającym 2,2 mln zł. On również zajmował stanowiska kierownicze, a wniosek o emeryturę złożył w wieku ok. 83 lat.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Greenpact - rozmowa z Robertem Adamczykiem

Kolejna jest emerytka, która dostaje 37,9 tys. zł emerytury. To kobieta zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Jej staż składkowy wynosił 61 lat, a zgromadzony kapitał emerytalny sięgnął 1,8 mln zł. To również osoba, która w swojej karierze zawodowej zajmowała stanowiska kierownicze, a wniosek o emeryturę złożyła w wieku 81 lat. Co ciekawe, nadal pracuje i z tego tytułu ma doliczane składki do podstawy obliczenia emerytury.

- Wszystkie te osoby urodziły się przed 1 stycznia 1949 r. Mają obliczoną emeryturę według nowych zasad, ponieważ kontynuowały zatrudnienie po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego, a z wnioskiem o przyznanie emerytury wystąpiły po dniu 31 grudnia 2008 r. - tłumaczył w money.pl prezes ZUS.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

emerytury zus świadczenia

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.