Pojechali do pracy w Niemczech. Coraz więcej takich emerytur z ZUS

- W pierwszym półroczu obecnego roku wpłynęło do wydziału ponad 4,6 tysiąca wniosków o przyznanie świadczeń emerytalno-rentowych. Liczba wypłacanych obecnie miesięcznie świadczeń to już 69 tysięcy, z czego aż 52 tysiące to emerytury. Dla porównania: w grudniu 2021 r. opolska placówka ZUS wypłaciła niecałe 59 tys. polsko-niemieckich emerytur i rent, a pod koniec 2020 r. było to 56,9 tys. świadczeń - poinformował Sebastian Szczurek.