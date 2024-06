Druga waloryzacja. Rząd się ociąga. ZUS alarmuje: możemy nie zdążyć

Rząd chce, by druga waloryzacja była przeprowadzana co rok 1 września, o ile inflacja za pierwsze sześć miesięcy roku przekroczy 5 proc. Prezes NBP, prof. Adam Glapiński, po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w ubiegłym tygodniu, przedstawił najnowsze prognozy dotyczące inflacji na najbliższe miesiące. Obecnie ceny rosną stosunkowo wolno, zaledwie o 2,5 proc. w porównaniu do ubiegłego roku, ale szykuje się zmiana. - Częściowe odmrożenie cen energii itd. zniesie nas na poziom 5,2 proc. - uważa prezes NBP.