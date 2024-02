Emeryci nie mogą czekać do marca. Będzie druga podwyżka. Jest warunek

Siwy 57 10 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

System emerytalny nigdy nie będzie sprawiedliwym....zawsze znajdą się grupy uprzywilejowane, które dostaną więcej i po krótszym okresie pracy, np na morzu,oficer,wyższe wykształcenie stresująca praca, trudne warunki po ponad 42 latach pracy ,opłacony ZUS, składki, emerytury pomostowej ok 1800pln,a mundurowy znajomy w sztabie,ciepła posadka ok 30 lat służby i emeryturka ok 7000 pln,niektórym z okrętów podwodnych tak przeliczali,że służby to miał prawie więcej niż życia, rok za dwa,w ciągu roku 2 razy w morzu,raz w zanurzeniu ...nie mówcie że oni mają z innej puli, bo budżet jest nasz Polski, Powiedzcie mi skąd się biorą kombatanci, dodatki,przywileje! Czekam w kolejce na badania ,a tu pampers, ja jestem kombatant,bez kolejki,noż, kurza....ich ,myślałem, jako dzieciak w latach 70 ,że kombatantów ubywa, a ich coraz więcej, niektórzy to już w pieluchach i w przedszkolu chyba nabywają praw!