Drugiej waloryzacji nie będzie. Minister podała powód

Minister do spraw polityki senioralnej przypomniała, że druga podwyżka emerytur w roku wchodziłoby w grę w sytuacji, gdyby inflacja przekraczała 5 proc.

- Na koniec czerwca wyniosła ona 2,6 proc. czyli znacznie mniej niż za czasu rządów PiS. To bardzo korzystna sytuacja dla nas wszystkich, bo im niższa inflacja, tym niższe koszty utrzymania. Per saldo to sytuacja optymalna dla wszystkich - powiedziała minister w programie "Pytanie dnia" w TVP Info.