Emeryci coraz częściej rezygnują z 13. i 14. Oto powód

W rządzie trwa dyskusja o tym, jak namówić Polaków do dłuższej pracy, bo to jedyny sposób na zwiększenie świadczenia. Jedyne co w tej chwili do tego zachęca to PIT-0. Osoby w wieku emerytalnym mogą nie płacić podatku dochodowego od uzyskiwanych dochodów do kwoty 85 tys. zł. Oznacza to jednak konieczność rezygnacji także z trzynastek i czternastek.