Emeryci mogą nie dostać waloryzacji w marcu. Scenariusze są dwa

Rząd chce, by druga waloryzacja była przeprowadzana co rok 1 września , o ile w pierwszej połowie roku inflacja przekroczy 5 proc. Będzie miała zatem charakter interwencyjny. To jeden ze 100 konkretów na 100 dni rządu. W Kancelarii Premiera czeka przygotowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nowelizacja ustawy wprowadzająca drugą podwyżkę świadczeń.

Jeśli jednak marcowa waloryzacja będzie niższa lub równa waloryzacji wrześniowej – wysokość emerytur nie zmieni się w stosunku do lutego - czytamy w dzienniku, który pokazuje zmiany na przykładzie seniora, otrzymującego 2,2 tys. zł emerytury. Jeśli inflacja w pierwszej połowie roku wyniesie 6 proc., we wrześniu świadczenie wzrośnie do 2332 zł (o 132 zł). Jeżeli zaś w marcu wskaźnik waloryzacji zostanie ustalony na 7 proc. to emerytura wyniesie 2354 zł. Jeśli wskaźnik marcowej waloryzacji będzie niższy lub równy wskaźnikowi wrześniowej waloryzacji (6 proc.), to emeryt w marcu i w kolejnych miesiącach będzie nadal otrzymywał 2332 zł - wylicza "Superexpress".