Emeryci tracą na Polski Ładzie. Co z wyrównaniem? Minister: nie trzeba nic robić

- Zapewniam, że dla emerytów pobierających świadczenia od 4,921 zł do 12,8 tys. zł zmiany w Polskim Ładzie będą neutralne - powiedziała w programie "Newsroom" WP Marlena Maląg, szefowa resortu rodziny. – Seniorzy nie muszą nic robić, nie ma konieczności składania wniosku do ZUS. Emeryci automatycznie wraz z lutowa wypłatą świadczenia otrzymają wyrównanie. To oznacza, że będą otrzymywać emeryturę taką jak w roku 2021. Od marca nastąpi waloryzacja. Czekamy na wskaźnik inflacji, ta informacja będzie z końcem stycznia i wtedy będzie wiadomo, o ile wzrosną świadczenia. Powtarzam: emeryci nie muszą nic robić, by w utym otrzymać wyrównanie za niesłusznie pobrany podatek. Przy wdrażaniu tak dużej reformy błędy się zdarzają.