Emerytka straciła na Polskim Ładzie 1200 zł miesięcznie. Oto dlaczego nie zostanie wyrównania

Pan Tadeusz, były wykładowca wyższej uczelni, emeryt z 47-letnim stażem pracy, na Polskim Ładzie straci ponad 800 zł miesięcznie, czyli 9,6 tys. zł w skali roku. Jego emerytura z ZUS to ponad 16 tys. zł brutto.

Inna emerytka, straciła 1,2 tys. zł brutto miesięcznie. Udowodniła w ZUS ponad 61 lat składkowych po wielu latach pracy za pensję dwukrotnie powyżej średniej krajowej. Jej emerytura przekracza 22 tys. zł. - Oczywiście ktoś może powiedzieć, że to dużo i żadna krzywda mi się nie dzieje. Ale ja przecież tych pieniędzy nie ukradłam, tylko sobie wypracowałam. Dlaczego więc rząd mi odbiera moją własność. Co z prawami nabytymi? Czy my żyjemy w państwie prawa, czy bezprawia - pyta emerytka, cytowana przez dziennik.