Emerytura 2019. Waloryzacja świadczeń od nowego roku - jaka wysokość podwyżek?

Emerytura 2019. Waloryzacja świadczeń od 1 marca

Najniższe świadczenie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta socjalna i renta rodzinna wzrosła do 1100 zł (obecnie jest to 1029,80 zł). Z kolei najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrosła z 772,35 zł do 825 zł.