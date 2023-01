Francuzi będą pracować dłużej? Emmanuel Macron dąży do podniesienia wieku emerytalnego

We wtorek światło dzienne ma ujrzeć rządowy plan reformy systemu emerytalnego we Francji. Obserwatorzy sceny politycznej są przekonani, że Emmanuel Macron dąży do spełnienia swojej obietnicy przedwyborczej, jaką było podniesienie wieku emerytalnego. Prezydent musi być jednak świadomy, że ta decyzja wywoła strajki i protesty, które mogą uderzyć w już i tak osłabioną gospodarkę.