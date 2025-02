"Haniebne osiągnięcie" niemieckiego rządu. Rekordowa liczba emerytów zagrożonych ubóstwem

za to POLSKA TO BARDZO BOGATY KRAJ !! Polsce mamy 10xrazy więcej urzedników na 1000 mieszkańców niż w Niemczech !! Tam pracuje ponad 80% osób w wieku Produkcyjnym, w Polsce ledwo 60% !! Tam każdy 43 lata musi do emerytury odwalić, z malutkimi wyjątkami !! Tam każdy Rolnik płaci składki i podatki jak inni pracujący !! w Polsce Rolnik na 100 ha płaci 10 x razy mniej składek niz Kowalski na Najnizszej Krajowej !! w Niemczech Mundurowy, Sędzia, muszą 35 lat odwalić, w Polsce po 15-stu latach mogą byc na emeryturze,,,, o Górnikach nie wspomnę, albo Pani z Kadr na Kopalni, po 20-stu latach na pełnej Emeryturze, + Barbórkowe, + Deputat do końca życia !!!