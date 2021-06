Kiedy likwidacja OFE? Waldemar Buda podał możliwy termin

- To kwestia decyzji politycznej - odpowiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda na pytanie o likwidację OFE. Jak dodał, jest kilka rozwiązań na stole, trzeba rozstrzygnąć, które będzie najwłaściwsze. - Mam nadzieję, że we wrześniowej ofensywie legislacyjnej będziemy mieli również OFE. Ogłosimy rozwiązania przed wrześniem, ale we wrześniu będzie ten proces legislacyjny - doprecyzował. To jednak oznacza, że zmiany nie wejdą w życie od początku przyszłego roku. - Raczej na połowę przyszłego roku bym skalował - powiedział Waldemar Buda.