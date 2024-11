Od 1 grudnia wielkie zmiany dla emerytów. ZUS wyznaczył nowy próg

Przypomniał, że od grudnia limity dla pracujących młodszych emerytów i rencistów ulegną podwyższeniu. Oznacza to, że będą mogli dorobić więcej do swego świadczenia.

Według wyliczeń ZUS, od grudnia bez ograniczeń wcześniejsi emeryci będą mogli miesięcznie zarobić do 5713,20 zł brutto , co stanowi 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Gdy miesięczny przychód przekroczy 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli 10 610,20 zł brutto, wypłata świadczenia może zostać zawieszona.

Jeśli miesięczny przychód będzie wyższy niż 5713,20 zł brutto, ale nie przekroczy 10 610,20 zł brutto, świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Ta maksymalna kwota do kolejnej waloryzacji wynosi 890,63 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 668,01 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy i 757,08 zł dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.