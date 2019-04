OFE przechodzi do historii. Co stanie się z pieniędzmi zebranymi na Otwartym Funduszu Emerytalnym?

-Dziś przekazujemy te środki społeczeństwu, przekazujemy je ludziom. Tusk powiedział: to nie są wasze pieniądze. Kiedy więc mówię o przekazaniu tych pieniędzy, to de facto jest to sprywatyzowanie ich. Nasi poprzednicy uderzyli w Polaków zmianami w OFE, ze względu na sytuację finansów. My naprawiliśmy finanse, więc możemy to zrobić - dodał Morawiecki.