Optymalny czas przejścia na emeryturę. Tak można zyskać kilkaset złotych miesięcznie

Wg ZUS jako przeciętny emeryt będę żył do 83 roku . ZUS opiera się na danych GUS. Wg tego samego GUS przeciętny Polak dożywa do 74 roku. Jeżeli nie wiadomo o co chodzi to wiadomo, że chodzi o pieniądze. Im większy mianownik tym iloraz mniejszy. To matematyka z zakresu szkoły podstawowej. Glupią gadkę o korzyściach płynących z długiej pracy proszę sobie darować