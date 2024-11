Wpłaty powitalne w ramach PPK. Łącznie przyznano blisko 20 mln zł

W ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) przewidziane są dwa rodzaje zasileń ze środków publicznych – wpłata powitalna w wysokości 250 zł oraz dopłata roczna w wysokości 240 zł.

Wpłata powitalna jest jednorazowa i otrzymuje ją każdy uczestnik PPK po trzech miesiącach oszczędzania w PPK. Dopłata roczna przysługuje za każdy rok aktywnego oszczędzania w PPK (wpłacenie na rachunek PPK w roku kalendarzowym określonej kwoty). Jej wysokość jest określona kwotowo w przepisach ustawy o PPK i od początku funkcjonowania PPK (od 2019 roku) nie została zmieniona. Warto pomyśleć nad wprowadzeniem mechanizmu waloryzacji zwłaszcza dopłaty rocznej.

Prawo do dopłaty rocznej w PPK mają uczestnicy, którzy na swoim rachunku w ciągu roku kalendarzowego zgromadzą odpowiednią ilość pieniędzy. W 2024 roku należy dokonać wpłat na rachunek lub rachunki PPK w wysokości co najmniej 890,82 zł. Kwota limitu to równowartość wpłat podstawowych (3,5%) od sześciokrotności płacy minimalnej (4242 zł x 6 x 3,5% = 890,82 zł).

Jeżeli w 2024 roku uczestnik PPK skorzysta z obniżenia swojej wpłaty podstawowej, wystarczą wpłaty w wysokości co najmniej 222,71 zł, czyli 25% powyższej kwoty. Niższy limit jest dla osób, które zarabiają do 120% płacy minimalnej ze wszystkich źródeł w miesiącu. Dopłata roczna za 2024 rok zostanie przekazana na rachunek PPK uprawnionych osób w pierwszej połowie 2025 roku.

Wpłaty powitalne za trzeci kwartał 2024 roku

Uprawnienie do jednorazowej wpłaty powitalnej, w wysokości 250 zł, przysługuje osobie mającej status uczestnika PPK przez co najmniej trzy pełne miesiące kalendarzowe, jeżeli w okresie jej uczestnictwa w PPK zostały dokonane - finansowane przez nią - wpłaty podstawowe za co najmniej trzy miesiące.

Zgodnie z przepisami ustawy o PPK w terminie 15 dni od zakończenia kwartału, PFR przekazuje ministrowi właściwemu do spraw pracy informację o łącznej liczbie uczestników PPK, którzy nabyli do niej uprawnienie, na podstawie danych z Ewidencji PPK. Następnie, w terminie 30 dni po zakończeniu kwartału minister właściwy do spraw pracy przekazuje wpłatę powitalną uczestnikowi PPK, który spełnił warunki do jej otrzymania, za pośrednictwem PFR. Wpłata ta jest ewidencjonowana na rachunku PPK uczestnika w terminie 45 dni po zakończeniu kwartału.

W praktyce oznacza to, że wpłata powitalna uczestnikom PPK, którzy nabyli do niej prawo za trzeci kwartał 2024 roku, trafi na ich rachunki najpóźniej w dniu 14 listopada. W tym procesie nie uczestniczy pracodawca. Źródłem finansowania wpłaty powitalnej jest Fundusz Pracy.

20 mln zł dla 80 tysięcy uczestników PPK

Łączna kwota, która została przekazana przez PFR do instytucji finansowych w ramach wpłat powitalnych za trzeci kwartał 2024 roku to 19,97 mln zł. Środki mają trafić do 79,9 tys. uczestników PPK.

Więcej szczegółowych danych za ostatnie pięć kwartałów jest na załączonych wykresach. Dla porównania w trzecim kwartale 2023 roku przekazano wpłaty powitalne dla prawie 150 tys. osób na łączną kwotę ponad 37 mln zł. Większa liczba wpłat powitalnych związana była z pierwszym ponownym automatycznym zapisem do PPK, który odbywał się na początku 2023 roku. Za drugi kwartał 2023 roku wpłaty powitalne otrzymało ponad 420 tysięcy uczestników PPK na łączną kwotę ponad 105 mln zł.

Autorem jest Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy w HRK Payroll Consulting

