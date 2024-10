Polacy wypłacają odłożone pieniądze. Padł rekord. "Nie ma w tym sensacji"

Drugi kwartał tego roku był rekordowy pod względem wypłat. 187 tys. Polaków wypłaciło z PPK aż 498 mln zł. Dla porównania w tym samym czasie w 2022 r. wypłacono zaledwie 139 mln zł, a w 2023 r. - 400 mln zł - tak wynika z danych KNF.

"Wypłaty z Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) są ustawową możliwością tego programu, który ma na celu wspieranie oszczędności Polaków na przyszłość" - podkreślono w komunikacie. Możliwość zwrotu środków ma świadczyć o "elastyczności i dostępności programu".

PFR podkreśla, że zdecydowana większość (92 proc.) rachunków, z których dokonano zwrotu dalej ma status aktywny. "Oznacza to, że osoby wypłacające nadal są uczestnikami PPK i po dokonaniu zwrotu nie złożyły rezygnacji z udziału w programie" - czytamy w komunikacie.

Jak wskazał PFR, średnie miesięczne saldo wpłat i wypłat do PPK od początku roku to 530 mln zł z "zachowaniem tendencji wzrostowej". Dodano, że w ramach wypłat uwzględnione są wszystkie rodzaje transakcji zmniejszających saldo, czyli np. wypłaty na wkład własny, z tytułu poważnego zachorowania i po ukończeniu 60 roku życia, a nie tylko zwroty. "Średnia miesięczna suma wypłat od początku roku to 182 mln, a wpłat jest blisko cztery razy więcej - na poziomie 712 mln zł" - podkreślił fundusz.

Poinformowano, że od początku roku z programu w ramach wszystkich typów wypłat i zwrotów wypłacono 1,8 mld zł, w tym samym czasie wpłynęło do programu, wraz z dopłatami od państwa, ponad 7,1 mld zł. W samym II kwartale - jak przekazano - wypłacono 0,6 mld zł, a wpłacono 2,2 mld zł.

Oceniono, że liczba uczestników, którzy dokonują zwrotu z programu wzrasta, lecz "jest to naturalna sytuacja związana ze zwiększającą się popularnością PPK". "Nie ma tu zatem żadnej sensacji" - stwierdził PFR.

Fundusz podkreślił, że dokonanie zwrotu nie oznacza rezygnacji z dalszego oszczędzania w PPK. Po wypłacie środki nadal mają być gromadzone na rachunku uczestnika, co "pozwala na kontynuację oszczędzania i korzystanie z przyszłych dopłat". Dodano, że co miesiąc do programu dołącza 30 tys. osób.

255 zł na start. O co chodzi w PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe to program, w którym do prywatnych oszczędności pracownika dokłada się jego pracodawca i państwo.

Ten, kto przystępuje do PPK, na starcie otrzymuje dopłatę powitalną w wysokości 250 zł, a następnie rocznie otrzymuje 240 zł. Dodatkowo, decydując się na regularne wpłaty z pensji, 2 proc. kwoty jest pobierane przez PPK z możliwością zwiększenia tej sumy do 4 proc. Pracodawca natomiast dopłaca od 1,5 proc. do 4 proc. do wpłat pracownika. Kwoty te są stałe i jednakowe dla wszystkich uczestników PPK, którzy nabyli do nich prawo.

PPK weszły w życie w 2019 r. Decyzja o stopniowym wdrażaniu programu początkowo objęła największe firmy, a następnie coraz mniejsze podmioty oraz instytucje publiczne. Okazuje się jednak, że Polacy coraz częściej podejmują decyzje o wypłacie zaoszczędzonych środków.

