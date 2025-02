Podwyżki dla milionów emerytów. ZUS wypłacił pierwsze pieniądze

Podwyżka emerytur. Oto terminy wypłat

- Jeśli termin płatności świadczenia przypada na sobotę, niedzielę lub inny ustawowo wolny dzień od pracy, wypłata zostanie zrealizowana do ostatniego roboczego dnia przed tym terminem. Środki są przekazywane na pocztę trzy dni robocze przed terminem płatności, natomiast do banku - jeden dzień roboczy przed planowanym terminem wypłaty - wyjaśnił rzecznik ZUS Wojciech Dąbrówka.

Waloryzacja emerytur. Nie trzeba wniosku

W wyniku waloryzacji najniższa emerytura, renta rodzinna oraz renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrosła o 97,95 zł, osiągając kwotę 1878,91 zł brutto. Renta socjalna została podwyższona do kwoty 1878,91 zł.

Z kolei renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy po waloryzacji wynosi 1409,18 zł. Kwota graniczna świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji została zwiększona o 133,06 zł, co łącznie daje wartość 2552,39 zł.

Świadczenie przedemerytalne wyniesie 1893,41 zł brutto, dodatek dla sieroty zupełnej wzrośnie do 654,48 zł, a dodatek pielęgnacyjny do 348,22 zł. Dodatkowo dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i niezdolnego do samodzielnej egzystencji wyniesie 522,33 zł, natomiast ryczałt energetyczny będzie wynosił 312,71 zł.