Podwyżki emerytur w 2022 r. Oto pierwsza propozycja rządu

- W sprawie przyszłorocznej emerytury rząd przedstawił w środę pierwszą prognozę na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego – powiedział w programie "Money. To się liczy" Stanisław Szwed, wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej. – Wynika ona z analizy inflacji i wzrostu wynagrodzeń. Zakładamy, że inflacja będzie niższa, a wzrost wynagrodzeń wyższy. Dlatego prognoza wzrostu emerytury w 2022 r. to 4 proc. Z tego by wynikało, że ta najniższa emerytura wynosiłaby 1300 zł. Pracodawcy poparli propozycję rządu. To pierwsze spotkanie z partnerami społecznymi, będziemy jeszcze na ten temat rozmawiać i decydować - zapowiedział.