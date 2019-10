PPK. Największe firmy mają tydzień na zawarcie umów o zarządzanie programem

Przypomnijmy, że PPK to dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania, dostępny dla wszystkich osób zatrudnionych. Konta tworzą pracownicy, pracodawcy, a także państwo. Pracownik będzie dokonywał wpłaty podstawowej w wysokości 2 procent pensji na konto PPK. Może także dokonać dodatkowej, dobrowolnej wpłaty w tej samej wysokości. Pracodawca obowiązkowo wpłaca na to konto 1,5 procent wynagrodzenia plus dobrowolne wpłaty dodatkowe w wysokości nie większej niż 2,5 procenta. Państwo będzie dodawać do tej puli określone kwoty – niezależne od wysokości dochodów pracownika.