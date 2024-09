Problem z drugą waloryzacją emerytur. Co czeka seniorów w przyszłym roku?

Rząd chce, by druga waloryzacja była przeprowadzana co rok 1 września , o ile inflacja za pierwsze sześć miesięcy roku przekroczy 5 proc. Druga podwyżka emerytur ma mieć zatem charakter interwencyjny. Chodzi o ochronę seniorów przed skutkami wysokiego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w trakcie roku.

W tym roku wzrost cen od stycznia do czerwca nie przekroczył 5 proc. Jednak jeśli w przyszłym roku rząd nie przedłuży zamrożenia cen prądu, inflacja może być wyższa. Problem w tym, że - jak czytamy w "Fakcie" - w projekcie budżetu na 2025 r. nie uwzględniono pieniędzy drugą waloryzację. Na marcową waloryzację, która wyniesie co najmniej 5,52 proc., zaplanowano 24 mld zł, na trzynastki i czternastki - 31 mld zł. Tymczasem koszt drugiej podwyżki świadczeń to ponad 8,5 mld zł rocznie - wylicza dziennik.