Rolnicy pominięci? Wątpliwości ws. wcześniejszych emerytur

Tom 8 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

A co ze latami nieskładkowym młodzieży zasuwajacymi na roli rodziców. Liczy to się do wysługi lat pracy ale do stażu już nie. A prawda jest taka że wielu od dziecka zasuwalo a wysługa liczy się tylko od 16 roku życia. Zdrowia się trochę straciło. A do emki zalicza grosze za wysługę