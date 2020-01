Sejm przegłosował waloryzację emerytur. Świadczenia urosną o min. 70 zł

Do 1200 zł wzrosną emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, a renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy - urosną do 900 zł (wzrost z 825 zł). Dodatki do emerytur i rent zostaną podwyższone procentowym wskaźnikiem waloryzacji.