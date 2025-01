Seniorzy będą rezygnować z trzynastek i czternastek? Stawiają na tę ulgę

Ktoś kto siedzi za biurkiem całe życie może pracować do śmierci to kpina kobieta która pracowała ponad 40 lat fizycznie jest wrakiem człowieka przestańcie pisać bzdury to żenujące co piszecie niech rząd zajmie się ludźmi którzy całe życie pracowali a nie rozdawaniem pieniędzy nierobom pijusom i patrolom ktoś kto pracował u prywaciarza miał płacony najniższy ZUS idzie tu jest wina ludzi prywatne firmy wyciskają ludzi jak cytryny za marne grosze i marny ZUS a nasz kraj docenia tylko nierobów i patoli renta alkoholowa co za bagno w tym kraju nie warto pracować tylko hlac klepać dzieci które później są katowane przez patoli i można żyć o takich nierobów dba nasz kraj wstyd mi za to że jestem Polką państwo z bibuły doceniające nierobów i patoli a emeryt który pracował na prywaciarza ma na suchy chleb