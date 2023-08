Szybko sprawdzisz, jaką dostaniesz emeryturę. Sejm zdecydował

W czwartek Sejm opowiedział się w głosowaniu przeciw odrzuceniu przez Senat ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej. Tym samym ustawa została przyjęta i teraz trafi do prezydenta do podpisu.

Wszystkie dane w jednym miejscu

W uzasadnieniu do projektu zaznaczono, że "Polacy nie mają komfortu panowania nad całością swoich oszczędności gromadzonych z myślą o przyszłości"; "nie ma jednego, spójnego, docelowego miejsca, gdzie taką informację można całościowo uzyskać bez konieczności zwracania się do wielu instytucji". W efekcie, jak oceniono, "powoduje to także niskie zainteresowanie oszczędzaniem, niską dyscyplinę w oszczędzaniu, a nawet potencjalnie ograniczone zaufanie do instytucji gromadzących oszczędności".