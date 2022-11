Te środki podlegają dziedziczeniu. ZUS o nich nie powiadomi

Zobacz także: ZUS płaci 150 zł za przelanie kilku groszy. "Liczba takich emerytur rośnie. Ludzie sami na to zapracowali"

Pieniądze z ZUS i OFE po śmierci osoby ubezpieczonej

Według przepisów w chwili śmierci danej osoby połowa zgromadzonych środków przechodzi na jej współmałżonka. " Zazwyczaj współmałżonek nie dostaje gotówki, ale pieniądze te trafiają na jego indywidualne konto emerytalne w ZUS . Druga połowa pieniędzy z subkonta jest wypłacana osobie uprawnionej, którą wskazał ubezpieczony. Jeśli nikogo nie wskazał - pieniądze zgromadzone na subkoncie wchodzą do masy spadkowej i podlegają rozdysponowaniu zgodnie z ustalonym porządkiem dziedziczenia" - wskazuje "SE".

W przypadku, gdy nie wiadomo czy zmarły był członkiem OFE, trzeba zwrócić się do najbliższej placówki ZUS o podanie informacji w tej sprawie. Po ustaleniu właściwego funduszu emerytalnego należy zgłosić śmierć członka OFE i przedstawić wymagane przez fundusz dokumenty , m.in. skrócony odpis aktu zgonu ubezpieczonego oraz oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem prawomocnego postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku bądź zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia.

"Fundusz przyjmuje wniosek o wypłatę świadczenia na rzecz osoby uposażonej, a następnie przekazuje je do ZUS, który dokonuje podziału środków zapisanych na subkoncie" - tłumaczy "SE". Co ważne, nie jest określone, kiedy należy się zgłosić po pieniądze po zmarłym członku OFE. Środki z subkonta ZUS podlegają dziedziczeniu. "Aby je otrzymać należy zgłosić do swojej placówki ZUS i ustalić, czy zmarły rzeczywiście miał subkonto. Jeżeli tak, wówczas przedstawiasz dowód tożsamości, odpis akt zgonu zmarłego i wypełniasz odpowiedni wniosek" - pisze "SE".