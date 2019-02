Zrezygnować z PPK nie będzie łatwo. Potrzeba aż 6 podpisów

Jednak to, że założenia programu - który strona rządowa nazywa "interesem życia" dla pracownika - znają, nie oznacza, że zamierzają z niego skorzystać.

Zgodnie z zamysłem rządzących, do programu zostaną zapisani wszyscy niejako z automatu. Aby zrezygnować z tej formy oszczędzania trzeba będzie złożyć specjalne oświadczenie. Jego wzór opublikowało Ministerstwo Finansów.

Jak przypomina gazeta.pl, dokument na razie jest częścią rozporządzenia, które trafiło do konsultacji. Oznacza to, że póki co nie jeszcze nie obowiązuje. Jednak jego forma wzbudza pewne wątpliwości.