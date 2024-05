ZUS wypłaca pieniądze z OFE. Daje prawie 30 tys. zł

Osoby uprawnione do dziedziczenia mogą starać się o środki zebrane na subkoncie zmarłego, przynależącego do OFE , w każdym momencie. Jak informuje ZUS, w tej kwestii nie obowiązują żadne terminy. Aby otrzymać te pieniądze, konieczne jest złożenie właściwego wniosku.

Z danych ZUS wynika, że średnia kwota zgromadzona na kontach zmarłych członków OFE to 29 tys. zł. Tyle zatem przeciętnie trafia do spadkobierców. O pieniądze mogą się ubiegać osoby wskazane przez zmarłego, który był członkiem funduszu. Taką możliwość mają również osoby urodzone po 1968 roku, które nie przystąpiły do OFE.