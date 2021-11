Nieruchomości. Deweloperzy: Fundusze nie wykupują masowo mieszkań

Coraz więcej osób uważa, że to fundusze inwestycyjne są winne wzrostu cen mieszkań w Polsce. Według nich tego typu spółki kupują lokale hurtowo, co ogranicza podaż mieszkań na czym traci statystyczny Kowalski.

Fundusze kupują mieszkania nie wprowadzone do sprzedaży

Zdaniem deweloperów udział PRS, czyli najmu instytucjonalnego w całym zasobie najmu w Polsce wynosi obecnie około pół procenta, a w Warszawie udział funduszy PRS w całkowitych zasobach mieszkaniowych to 2,5 promila. - Przyjmując, że w Warszawie sprzedaje się średnio 20 tys. mieszkań, to gdyby co dziesiąte mieszkanie zostało sprzedane funduszowi (co samo w sobie jest nierealistyczne), to po 50 latach fundusze posiadałyby jedynie 5 proc. zasobu mieszkaniowego Warszawy, który wzrósłby do 2 mln mieszkań - twierdzi.