Gigantyczna kara dla Allegro. Kurs spółki spada

Allegro ukarane przez UOKiK na ponad 210 mln zł

Kurs Allegro spada po komunikacie w sprawie decyzji UOKiK

Po ogłoszeniu tej decyzji Allegro traciło na giełdowej wartości. Akcje spółki spadły do granicy 24,50 zł po godz. 14.15, gdy do godz. 13.40 od rana rosły aż do poziomu blisko 25,70 zł. Oznacza to, że w krótkim czasie kurs odnotował spadek rzędu 5 proc.