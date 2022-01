Apple jest najdroższą firmą świata. Jej wartość przekroczyła 3 bln dolarów

Endriu 31 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Kogo interesuje czego jesteś fanem i jakie masz zainteresowania życiowe 🤷‍♂️ możesz nawet zająć się hodowla jedwabników a telefon to nie prestiż a przyzwyczajenie do Marki, skoro twierdzisz ze iPhone jest dla szpanu to twoja inteligencja wpadła do kapsuły przeszłości myślącej nad powrotem do przyszłości i poprawnym rozwinięciu intelektualno wiekowym, skoro ktoś chce mieć inny system i pasuje mu IOS to wybiera taki jaki chce, tak jak ktoś chodzi w najkach a ktoś w adidasach 🤷‍♂️ przecież mu nie powiem ze dla szpanu je nosi a dał za buty tysiąc złoty 😌 każdy ma swój wybór i inne upodobania, wiec mam nadzieje ze wskazałem ci światło poprawnej rzeczywiści, wiec tam podążaj