Artifex Mundi miał szacunkowo 1,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw.

"Publikacja omawianych wybranych danych finansowych grupy już na tym etapie (tj. przed ukończeniem oraz przekazaniem do publicznej wiadomości odpowiedniego raportu kwartalnego) uzasadniona jest w ocenie zarządu m.in. istotną poprawą efektywności biznesowej grupy zaobserwowaną w I kwartale 2020 r., porównując ten okres do analogicznego w poprzednim roku obrotowym. Odnotować należy w szczególności, iż - wedle aktualnego stanu wiedzy zarządu - wynik operacyjny grupy za pierwsze trzy miesiące roku 2020 r. wynosi 1 831 tys. zł, co stanowi wartość o 224% większą niż w odpowiednim przedziale czasu roku 2019 r. (pomijając zaś wysokości dokonanych odpisów aktualizujących wartość gier produkowanych przez grupę, zasygnalizowana pozycja jest wyższa o 107% r/r)" - czytamy w komunikacie.