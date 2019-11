Asseco zmodernizuje Podziemną Trasę Turystyczną Rzeszowa za ok. 22 mln zł

W części nadziemnej, obok wejścia do piwnic powstanie "skwer kultury". Będzie to miejsce wydarzeń kulturalnych, wyposażone m.in. w posadzką ledową, mobilną scenę i interaktywną studnię z efektami świetlno-dźwiękowymi.

Wykonawcą będzie konsorcjum firm Asseco Data Systems (lider), Art FM i New Amsterdam. Asseco będzie odpowiedzialne za opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych koniecznych do realizacji ekspozycji multimedialnych - m.in. systemów elektrycznych, teletechnicznych i nagłośnienia. Stworzy również sieć IT niezbędną do funkcjonowania wystawy oraz dostarczy potrzebne urządzenia techniczne, sprzęt i wyposażenie multimedialne. Partnerzy Konsorcjum będą odpowiedzialni za przygotowanie projektu aranżacji, treści multimedialnych i scenariusza wystawy.