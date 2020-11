Auto Partner miał 36,59 mln zł zysku netto, 46,79 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020 r.

"W pierwszych trzech kwartałach 2020 r. grupa odnotowała 11,4-proc. wzrost obrotów w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost spowodowany był głównie wzrostem sprzedaży zagranicznej (+22%), choć w kraju dynamika była również dodatnia (+5%). Spadek dynamiki wzrostu sprzedaży w stosunku do wyników notowanych w poprzednich latach był spowodowany spadkiem przychodów w marcu i kwietniu oraz brakiem zmiany w maju 2020 r. (w stosunku do tych samych miesięcy roku poprzedniego), wywołanym działaniami rządów europejskich państw w ramach walki z pandemią koronawirusa. Rentowność marży brutto na sprzedaży istotnie wzrosła w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku (28,2% vs 25,7%). Wzrost rentowności brutto ze sprzedaży nastąpił w drugim kwartale 2020 r. i był to m.in. efekt podwyższenia cen (m.in. w odpowiedzi na rosnące kursy EUR/PLN i USD/PLN) oraz utrzymanie ich na nowych, wyższych poziomach, co pozwoliło na utrzymanie bardzo dobrej rentowności również w trzecim kwartale 2020 r."-

czytamy w raporcie.