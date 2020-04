Bank Pekao udostępnia Portfelową Linię Gwarancyjną z limitem 15 mld zł

"Bank Pekao jest liderem bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej w Polsce. Zaufało nam wiele firm, a naszym priorytetem jest utrzymanie tego zaufania poprzez wspieranie ich działalności, szczególnie w tak trudnym okresie. Umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego pozwala nam zabezpieczyć kredyty nawet do 250 mln zł, dzięki czemu finansowanie płynnościowe dla większych firm stanie się przystępniejsze. Jest to kolejny instrument po gwarancjach BGK de minimis , odroczeniu spłaty rat oraz prolongatach kredytów, za pomocą którego możemy szerzej oferować wsparcie finansowe i lepiej odpowiadać na obecne potrzeby naszych klientów" - powiedział wiceprezes Banku Pekao Tomasz Styczyński, cytowany w komunikacie.

"W celu wsparcia naszych klientów pracujemy nad programami, które wykorzystują zarówno krajowe środki publiczne, jak i fundusze europejskie. Są to programy gwarancyjne dla firm każdej wielkości: mikro, małych, średnich i dużych. Pracujemy nad dopłatami do odsetek, subwencjami w ramach tarczy PFR czy tanimi liniami kredytowymi na finansowanie obrotowe w ramach programów dla poszczególnych województw. Możliwości jest bardzo wiele, a my analizujemy każdą z nich, aby pomóc naszym klientom. Szykujemy się do uruchamiania kolejnych programów wsparcia we współpracy z BGK oraz z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym" - dodała wiceprezes Magdalena Zmitrowicz.